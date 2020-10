Dans l’intimité du vestiaire anderlechtois: le discours de Vincent Kompany à ses joueurs après le succès à Courtrai (vidéo)

Après trois matches consécutifs sans victoire en D1A, Anderlecht a retrouvé le chemin du succès sur la pelouse de Courtrai vendredi soir. Lukas Nmecha, auteur d’un doublé, et Percy Tau ont offert les trois points au club bruxellois, désormais sixième du classement avec 17 unités.

Sur les réseaux sociaux, le Sporting a partagé une vidéo du discours de Vincent Kompany dans le vestiaire à l’issue de la rencontre. On y découvre un coach pleinement satisfait de la prestation de ses joueurs, qui ont enfin réussi à conserver leur avantage jusqu’à la fin du match. « Collectivement, nous avons vraiment bien joué. C’était un match difficile, avec beaucoup de pression du passé. Nous avons mené 0-2 et vous savez 0-2 pour nous… C’était important de ne pas y penser. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons gagné, et maintenant nous devons nous projeter sur le prochain match. Profitez de la victoire, vous avez un beau week-end devant vous maintenant. Profitez-en avec votre famille, ne pensez plus au football. Bon travail ! ».