Thierry Courtois: «Le départ de Keylor Navas au PSG a soulagé Thibaut»

Dans une interview accordée à nos confrères de la Dernière Heure, le père de Thibaut Courtois, Thierry, est revenu sur les débuts de son fils au Real Madrid. Des débuts rendus compliqués par la présence de Keylor Navas, le gardien titulaire lors de l’arrivée du Diable rouge à Madrid. « Déjà, il n’est pas arrivé au bon moment au Real. Il est arrivé après le Mondial, son transfert a un peu traîné, la saison avait déjà commencé, donc il était en retard dans sa préparation. Mais surtout : Keylor Navas était toujours là. Il venait de gagner trois Ligue des champions et il avait du crédit auprès des joueurs, des supporters. »

Si Thibaut Courtois s’est assez rapidement imposé comme titulaire, la compétition avec Navas durant le reste de la saison « a été difficile à vivre », confie Thierry. « Thibaut a dû s’imposer et jouer des coudes. Il a dû attendre deux, trois matchs avant d’être titularisé, justifie encore Thierry Courtois. Cela n’a pas facilité son intégration. Une fois que la hiérarchie était claire, Keylor était toujours là et il y avait une compétition interne difficile à vivre, et aussi externe avec les journalistes qui prenaient plus partie pour Keylor. Une fois qu’il est parti au PSG, ça l’a soulagé. »