Nouvelles mesures à Bruxelles: les musées pris par surprise

Depuis plusieurs jours, le secteur des arts de la scène se savait en danger. Du côté des musées, par contre, personne n’était vraiment inquiet. La décision de ce samedi est donc un choc encore plus grand dans ce secteur. Carine Fol, directrice de la Centrale for Contemporary Art, ne sait plus à quel saint se vouer : « Je trouve ça dramatique. Je trouve qu’on devrait être solidaire avec tous les lieux et se fédérer pour réagir par rapport à une décision pareille. Il y a eu une communication fédérale qui fixe une série de règles le vendredi matin et le lendemain, on change tout. Est-ce la fin de la Belgique ? Ce que je trouve scandaleux c’est que dans les transports en commun, par exemple, on est les uns sur les autres sans aucune mesure. Dans les musées et lieux d’exposition, on a tout fait pour respecter les mesures. On a même souvent été plus loin encore que ce qui nous était demandé. Et tout cela est balayé d’un coup. C’est un arrêt de mort pour tout un secteur. Et pour tous ceux et celles qui y travaillent, souvent avec des contrats précaires. Et bien sûr pour les artistes. C’est fou. C’est grave, c’est très grave. En plus on ne sait rien prévoir pour l’avenir. Jusqu’à quand tout cela va-t-il durer ? Cette décision, c’est dramatique et c’est extrême. La première fois, on était tous dans le même bateau mais ici, ça devient fou. On ne peut pas se laisser faire. »

« Une décision inappropriée et insuffisante »

Aux Musées royaux des Beaux-Arts, Michel Draguet livre deux analyses. « D’une part, je suis directeur d’une institution publique et à ce titre, je ne peux pas faire autre chose que faire preuve de solidarité dans ce moment dramatique où, manifestement, les spécialistes estiment que la situation est très grave. Mais par ailleurs, je ne peux m’empêcher de m’interroger : est-ce vraiment les bonnes mesures à prendre. À ma connaissance, aucun musée n’a été identifié comme lieu de contamination. Alors que, comme tout Bruxellois se promenant en ville, je vois bien que les mesures de base ne sont pas respectées partout de la même manière. »

Plus que la mesure elle-même, c’est la manière qui dérange le directeur des Musées royaux des Beaux-Arts : « On ne s’y attendait pas du tout. On a entendu les décisions fédérales vendredi et les musées n’étaient nullement mis en cause. J’ai eu des discussions avec plusieurs bourgmestres bruxellois ces derniers jours et aucun ne me parlait de problèmes dans notre secteur. Et tout à coup, on décide la fermeture totale. Et cette décision vient d’un niveau de pouvoir qui n’a aucune compétence culturelle. »

Michel Draguet met aussi en évidence les efforts entrepris par la totalité du secteur culturel : « Depuis la rentrée, je suis allé dans d’autres lieux d’exposition, j’ai assisté à des concerts à Bozar et à Flagey. Partout, l’organisation était remarquable, les mesures parfaitement respectées. Rien à voir avec les conditions dans les transports en commun ou dans les supermarchés. Et là, pourtant, il n’y a aucune décision concrète. Donc, j’ai le sentiment que cette décision est à la fois inappropriée et insuffisante. On peut s’attendre à ce que d’autres mesures suivent et que la fermeture de notre secteur ne soit qu’une manière de préparer le public à un nouveau lockdown complet. Je suis surtout triste par rapport à tous les membres du personnel qui ont fait d’énormes efforts ces derniers mois pour tout adapter dans tous les secteurs. Et, alors que tout se passe parfaitement bien, on doit subir une telle décision. Je comprends l’argument de la gravité de la situation mais alors, j’aurais mieux compris un confinement généralisé plutôt que de taper sur un secteur ou l’autre. D’autant plus qu’une telle décision ne va pas faire baisser les chiffres puisque nous n’étions pas des lieux de contamination. »