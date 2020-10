Georges-Louis Bouchez: «Comment pouvons-nous accepter des mesures à ce point différentes entre les 3 régions?»

Le rebond du coronavirus a poussé la Belgique à serrer la vis. Un Comité de concertation a eu lieu jeudi soir et des annonces sont tombées le vendredi matin. Vendredi soir, au tour de la Wallonie d’imposer un couvre-feu. Bruxelles suit ce samedi et annonce une série de décisions.

Pour le président du MR, Georges-Louis Bouchez, ce décalage dans les annonces n’est pas acceptable. « Sans attaquer personne, sans polémiquer, juste en étant franc et lucide : nous, responsables politiques, comment pouvons-nous accepter des mesures à ce point différentes entre les 3 régions d’un si petit Pays quand la situation hospitalière globale est si grave ? ».

Jean-Michel Javaux (Ecolo) a réagi sur Twitter et prend l’exemple de l’Allemagne : « La Belgique est un pays fédéral, composé de 3 régions et de 3 communautés. L’Allemagne, autre pays fédéral, gère (plutôt bien d’ailleurs) sa crise sanitaire depuis des mois avec des Landers très proactifs et avec des mesures différentes selon l’évolution de la pandémie. »