Emmanuel Macron s’est-il inspiré de... Marius Gilbert?

Vendredi à 9h59, dans la foulée de son intervention au JT de la RTBF le veille, l’épidémiologiste Marius Gilbert ‘ULB) a invité les influenceurs à agir à leur échelle sur Facebook, Instagram ou Twitter auprès de leurs followers pour relayer un message qui « peut sauver des vies » alors que la situation est alarmante dans les hôpitaux belges en raison d’une reprise de l’épidémie de coronavirus. « Vous, qui avez 100, 1000, 10.000, 100.000 followers sur FB, Insta ou par ici. Vous qui voyez du monde tous les jours, sur le terrain, aidez-nous, aidez-vous ! Il est minuit moins une, votre influence peut sauver des vies, nos hôpitaux sont au bord du gouffre. Aidez-nous à dire que le masque est la capote du corona. Un truc idiot, un truc pas cher, un truc pas beau, un truc qu’on a dans la poche et qu’on sort quand on aime ou respecte celui ou celle à qui on parle. Aidez-nous à faire comprendre que renoncer à une fête, ce n’est pas renoncer à la vie, à l’amitié ou à l’amour. Que c’est temporaire, ça passera, que c’est protéger les plus faibles en bout de chaîne, que c’est faire preuve de lien, d’humanité », lançait-il avant la prise de nouvelles mesures en Wallonie, puis à Bruxelles.

Appel entendu ! De nombreuses personnalités ont relayé le message de l’épidémiologiste via leurs canaux. Et si celui-ci était arrivé jusqu’aux oreilles d’Emmanuel Macron (et/ou de son service de communication) ? Vers 16h47, celui-ci a publié un message très similaire sur son compte Twitter… « Que vous ayez 50, 100 ou 1 million d’abonnés sur vos réseaux sociaux, votre voix, votre relais peut sauver des vies. Aidez-nous à appeler chacun à la responsabilité : nous ne surmonterons cette 2ème vague qu’ensemble ! » (…) « Aidez-nous à assumer que, oui, renoncer à un dîner ou un week-end entre amis ne ravit personne. Mais que c’est temporaire. Se restreindre maintenant, c’est pouvoir espérer se retrouver bientôt. À condition de tous jouer le jeu. »

Alors, coïncidence ou pas ? Peu importe… La situation sanitaire vire au « rouge catastrophe », en Belgique comme en France. Alors, les idées pour appeler à une mobilisation générale n’ont pas de frontières dans la lutte contre le coronavirus.