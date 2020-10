Bundesliga: le Bayern Munich étrille Francfort, Lewandowski inscrit un triplé (5-0, vidéos)

Ils tiennent une moyenne de 4,4 buts par match en championnat (malgré leur seul faux pas, défaite 4-1 à Hoffenheim fin septembre). Et n’ont pas faibli en Ligue des champions, où ils ont corrigé l’Atlético Madrid mercredi 4-0.

« Le Bayern ne bat pas ses adversaires, il les anéantit », avait lâché, désabusé, le patron du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke au mois d’août. Sa phrase risque de devenir proverbiale.

Davies gravement blessé

Quant à Lewandowski, il marche sur l’eau : son compteur affiche 10 buts (record absolu en Bundesliga après cinq journées), soit déjà un quart du total historique des 40 réalisations du légendaire Gerd Müller, établi en 1971-72.

« Il joue en ce moment à un autre niveau », a dit de lui après le match son coéquipier Jérôme Boateng, « il est incroyablement dangereux, il est bon du droit, du gauche, de la tête, actuellement il est l’un des meilleurs joueurs du monde ».

Le Polonais de 32 ans, lui, s’est contenté de répéter au micro de Sky le mantra des joueurs du Bayern : « Peu importe contre qui on joue, nous voulons toujours montrer notre meilleur football, nous voulons toujours gagner », avant d’ajouter : « Battre des records en Bundesliga n’est pas un objectif pour moi, il faut penser que nous avons une saison longue et difficile, avec aussi la Ligue des champions et la coupe ».

Après sa sortie à la 68e minute, Leroy Sané (4-0, 72e) et le jeune Jamal Musiala (5-0, 90e) ont continué la fête.

Seul bémol pour les Munichois, la sortie sur blessure dès la deuxième minute du jeune prodige canadien Alphonso Davies. Sans aucun contact avec un adversaire, le défenseur de 19 ans s’est tordu une cheville, et pourrait être absent six à huit semaines, selon son entraîneur Hansi Flick.