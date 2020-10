«Plus de raisons d’autoriser le fitness que de l’interdire», selon les responsables de clubs

L a fermeture obligatoire des centres de fitness jusqu’au 19 novembre est incompréhensible, affirme samedi l’association professionnelle belge Fitness.be. Si elle « peut comprendre qu’il faille limiter les déplacements non indispensables », elle estime qu’il est « tout aussi important de renforcer la forme physique » et qu’il y a « plus de raisons d’autoriser le fitness que de l’interdire ».

« Les clubs de fitness tiennent le coronavirus éloigné » et « permettent le maintien d’une résistance physique indispensable », souligne le secteur.

Selon une enquête sectorielle réalisée fin septembre, seuls 0,32 cas positifs de Covid-19 ont été relevés dans les clubs de fitness belges pour 100.000 visites depuis leur réouverture en juin. Un taux de contamination bas lié, selon le directeur de l’association Eric Vandenabeele, au suivi scrupuleux des protocoles sectoriels afin de garantir un environnement d’entraînement sûr.

En augmentant la forme et la résilience de davantage de gens, les acteurs du secteur du fitness « veulent continuer à lutter contre cette crise sanitaire », conclut Fitness.be.