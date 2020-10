Anderlecht: Lukas Nmecha n’a pas fini de surprendre

Ayant utilisé à bon escient sa grande carcasse pour créer des décalages, parfois en reculant très bas dans le jeu, le jeune Allemand s’est également montré costaud dans les duels, démontrant qu’il pouvait devenir le chaînon manquant d’une attaque anderlechtoise pour une fois extrêmement réaliste. Et qu’il préférait clairement évoluer en tant que véritable nº9 plutôt que sur le flanc gauche comme cela avait été le cas le week-end passé face à OHL, quand Kompany avait essayé, en vain, de relancer Landry Dimata.

« Et pourtant, j’aurais pu et dû marquer davantage de buts », expliquait le double buteur après la rencontre. « Je me sens de mieux en mieux dans cette équipe, dans ce club où je parfais mon apprentissage. Il y a encore pas mal de détails sur lesquels je dois bosser, à l’image de notre équipe, qui est jeune et inexpérimentée. On doit apprendre de nos erreurs ».