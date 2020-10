Anderlecht partage 0-0 face à Charleroi en amical, inquiétude pour Dimata

Au lendemain de son succès à Courtrai (1-3), une équipe « B » d’Anderlecht a disputé un match amical à huis clos et à Neerpede, samedi matin. Son adversaire ? Charleroi, dont le match face à Waasland-Beveren, prévu dimanche soir, a été postposé à une date ultérieure en raison du nombre trop élevé de joueurs contaminés au coronavirus au sein du club waeslandien.

Parmi les joueurs bruxellois alignés à cette occasion, seuls Cullen, Amuzu et Dimata avaient bénéficié d’un peu de temps de jeu la veille. Ce dernier, qui semble perdre son duel avec Nmecha pour le poste d’attaquant de pointe, a été remplacé en cours de partie en raison d’une blessure au genou. A priori, rien d’alarmant mais quand on connaît son pedigree médical, on se gardera de tout jugement hâtif.

À signaler aussi, la titularisation de Kemar Lawrence, qui n’a pas encore joué en championnat cette saison, et la montée au jeu du jeune et prometteur Mario Stroeykens, 16 ans à peine, un milieu offensif qui s’entraîne avec le groupe depuis peu et avait même été repris sur la récente photo d’équipe. Si les deux équipes ont livré un duel engagé, le match s’est terminé sur un partage blanc (0-0).