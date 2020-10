Rudi Vervoort: « On veut éviter le confinement total»

Les autorités bruxelloises ont décidé samedi d’avancer à 22H le couvre-feu imposé dans le pays et ordonné la fermeture des magasins à 20H ainsi que l’interdiction des activités culturelles et sportives à partir de lundi, a annoncé le ministre-Président de la région, Rudi Vervoort.

Ce nouveau tour de vis va au-delà des décisions adoptées vendredi par le gouvernement pour l’ensemble du pays et suit les mesures annoncées par les autorités de la Wallonie, la région francophone du pays, très touchée par la pandémie.

Rudi Vervoort, ministre-Président de la région Bruxelles-capitale, était invité au journal de la RTBF ce samedi soir. Malgré les protocoles de sécurité mis en place dans la culture, tout doit fermer. « Tous ces protocoles ont été avalisés dans la période de déconfinement, justifie Rudi Vervoort. On est plus dans cette logique de déconfinement, on veut éviter le confinement total. Tout ce qu’on a pu décider n’a plus de raison d’être ».

Un couvre feu à 22h à été mis en place. Le ministre président explique qu’une autre heure était discutée, mais que la volonté de s’aligner sur la Wallonie a primé: « On aurait pu mettre 21h, mais avec trois régions différentes... »