D1A: OHL surprend le Club Bruges, battu pour la 3e fois de la saison (2-1)

Oud-Heverlee Louvain a surpris le Club Bruges 2 buts à 1, samedi, lors de la dixième journée de la Jupiler Pro League. Thomas Henry (21e, sur penalty) et Xavier Mercier (57e) ont marqué les buts d’OHL, Noa Lang (45e, sur penalty) celui du Club. Les Brugeois manquent l’occasion de prendre seuls la tête du championnat et restent à égalité avec Charleroi. OHL rejoint le Beerschot et le Standard à la troisième place.

OHL effectuait une bonne entame de match, à l’instar du tir de Henry détourné par Horvath (8e). À la 21e minute, les Louvanistes ouvraient le score sur un penalty sifflé pour une poussée de Sobol sur Maertens et transformé par Henry.