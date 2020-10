Météo: un dimanche entre grisaille et pluie

Une zone de pluie et d’averses passera d’ouest en est sur le pays dimanche. Elle sera suivie d’un temps variable avec des éclaircies et des averses, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 10 et 15 degrés.

La zone de pluie et d’averses progressera vers le sud-est de la Belgique, dimanche matin, où elle traînera encore une bonne partie de la journée. À l’arrière, des éclaircies se formeront temporairement sur l’ouest puis le centre mais il faudra également composer avec de nouvelles averses, éventuellement ponctuées d’un coup de tonnerre à la mer.