«83 millions bien dépensés»: Romelu Lukaku fait la Une de la Gazetta dello Sport après son nouveau but contre le Genoa

Sept buts. Voilà les statistiques de Romelu Lukaku avec l’Inter Milan, en à peine six matchs joués toutes compétitions confondues. Après son but pour l’ouverture du score de son équipe ce samedi face au Genoa, quelques jours après son doublé pour arracher le nul face au Borussia Mönchengladbach en Ligue des Champions, l’attaquant belge affole les compteurs, et la presse italienne.

Ce dimanche, l’ancien attaquant d’Anderlecht fait la une de la Gazetta dello Sport, le plus important journal sportif italien : « Encore une fois Lukaku », et « Lukaku s’en chargera » peut-on lire.

Le quotidien italien revient ensuite sur le transfert du Diable rouge en provenance de Manchester United lors de l’été 2019. « 83 millions bien dépensés », écrit-il. Des éloges bien méritées pour le Belge, qui affrontera le Shakhtar en Ligue des Champions ce mardi, avec l’Inter Milan.