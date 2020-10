Ronald Koeman ne décolère pas après la défaite de Barcelone dans le Clasico: «Pourquoi le VAR est-il toujours contre le Barça?»

Le FC Barcelone s’est incliné ce samedi face au Real Madrid (1-3), dans un Clasico où l’arbitrage était au centre des discussions. Alors que le score était d’un but partout, le VAR est revenu sur un tirage de maillot sur Sergio Ramos dans la surface de réparations, pour accorder un penalty aux Merengues. Une décision qui a fait basculer la rencontre en la défaveur des Catalans.

« Le penalty a une grosse influence sur le résultat. Pour moi, il n’y a pas penalty. J’espère qu’un jour, on pourra m’expliquer l’utilisation du VAR en Espagne », s’est indigné Ronald Koeman, le coach du Barça, en conférence de presse d’après match. « C’est ce que j’ai demandé à l’arbitre à la fin : ‘Pourquoi le VAR est-il toujours contre le Barça ?’ Je ne comprends pas le VAR, j’ai l’impression qu’on utilise le VAR uniquement quand c’est contre le Barça. Ce sont des choses qui arrivent dans la surface. On vient de jouer cinq matchs et nous n’avons jamais bénéficié du VAR, comme contre Getafe. On ne mérite pas de perdre comme ça », a-t-il ensuite amèrement conclu.