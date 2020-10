Confusion dans l’annonce des mesures sanitaires: Elio Di Rupo se défend

Sur le plateau de C’est pas tous les jours dimanche, le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) s’est défendu de l’asymétrie des décisions et la cacophonie de la communication.

« Notre pays, depuis plus de 40 ans, est un pays fédéral. Il y a trois Régions et trois Communautés. On parle 4 langues. Nous avons un socle commun que l’on discute au comité de concertation puis on adapte en fonction des réalités en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Il y a aussi des adaptations dans les communes et provinces » explique-t-il.