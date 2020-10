Le retour d’Eden Hazard se précise: le Diable rouge est convoqué pour le match du Real Madrid en Ligue des champions

Les 4 rencontres reportées à ce jour pour cause de Covid-19 n’affectent que des équipes en lice dans les seuls championnat et Coupe de Belgique. Mais gare aux dégâts provoqués si des représentants européens devaient être concernés. Il faudra peut-être raccourcir la trêve hivernale ou jouer, pour certains, en lever de rideau des journées de Ligue des champions ou d’Europe League. Car au-delà de la 20e journée, en février et en mars, plus de dates possibles.