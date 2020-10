D1A: le Standard s’incline à Saint-Trond et laisse la tête du championnat à l’Antwerp (2-0)

La première mi-temps s’est avérée très pauvre techniquement, avec une multitude de pertes de balle de part et autre et une absence de véritable occasion de but. Il aura fallu attendre la 38e minute de jeu pour voir une frappe dangereuse qui a d’ailleurs fini au fond des filets. Sur un contre, Filippov a remonté le terrain pour glisser le ballon à Nazon qui, dans le rectangle, a placé le ballon hors de portée de Bodart pour ouvrir le score (38e, 1-0).

En deuxième mi-temps, les Canaris sont passés tout près de faire le break mais la frappe de Buatu s’est écrasée sur le poteau du but de Bodart. C’est Selim Amallah qui a sonné la révolte dans cette rencontre avec deux grosses occasions à la 60e et 69e, toutes deux repoussées par le gardien Schmidt. Malheureusement pour les Rouches, Saint-Trond est parvenu à faire le break sur son deuxième tir cadré, une grosse frappe de De Ridder en dehors du rectangle (73e, 2-0). Ce moment a quelque peu sonné la fin des espoirs liégeois, qui n’ont plus véritablement donné l’impression d’y croire. Le score n’a plus bougé et le Standard se retrouve toujours sans victoire au Stayen depuis 2007.

Les statistiques du match :