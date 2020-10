WTA Ostrava: Elise Mertens et Aryna Sabalenka remportent le double

Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka ont remporté le double dames au tournoi de tennis WTA d’Ostrava, épreuve sur surface dure dotée de 528.500 dollars, dimanche en République tchèque.

Mertens et Sabalenka, tombeuses de Kirsten Flipkens et de la Néerlandaise Demi Schuurs samedi en demi-finale, ont battu en finale la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Brésilienne Luisa Stefani, en deux sets 6-1, 6-3.