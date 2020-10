Van Gucht demande aux Belges de rester chez eux: «Les prochains jours seront décisifs»

Face aux chiffres qui continuent à monter, Steven Van Gucht demande ce dimanche aux Belges de rester chez eux autant que possible. Au total, 305.409 personnes ont été contaminés en Belgique depuis le début de l’épidémie. Selon le virologue, les prochains jours seront décisifs.

« Le nombre d’infections augmente moins rapidement », rassure Van Gucht à l’agence Belga, même si les chiffres sont en hausse dans toutes les provinces. Actuellement, 708 personnes sont en soins intensifs, contre 384 il y a une semaine. Si la hausse se poursuit au rythme actuel, on dépassera le cap des 1.000 patients d’ici une semaine et 2.000 d’ici le 6 novembre. « Les soins intensifs sont au bord de l’étranglement », prévient le virologue de Sciensano.

Van Gucht appelle donc à rester chez soi et à limiter au maximum ses contacts pendant un certains temps. « Nous devons faire plus que ce que demande le gouvernement. C’est comme ça que nous aurons le plus grand impact. Restez à la maison. Restez dans votre bulle. Ne voyez pas votre famille ou vos amis et n’allez pas à des réunions. Faites en sorte que ce soit le plus agréable dans votre bulle à la maison. Pour ceux qui habitent seul : ne côtoyez qu’un seul ami. De cette façon, nous pourrons inverser la tendance ».

Le taux de positivité est désormais de 18,3 %.