European Tour: Nicolas Colsaerts termine 2e de l’Open d’Italie

Grâce à un dernier tour en 68 coups, Nicolas Colsaerts a terminé deuxième du 77e Open d’Italie de golf, comptant pour l’European Tour et doté d’1 million d’euros, dimanche sur le parcours du Chervo golfclub à Pozzolengo.

Colsaerts, qui était en quatrième position à l’entame du dernier tour avec quatre coups de plus que le duo anglais Laurie Canter et Ross McGowan, a encaissé un bogey sur le premier trou. Mais le Bruxellois a réussi trois birdies aux trous trois, six et douze. À trois trous de la fin, il est revenu à un point de McGowan. Colsaerts a encore marqué deux birdies aux trous seize et dix-huit et a pris la tête.