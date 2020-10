Coronavirus: l’école secondaire à distance dès mercredi en Fédération Wallonie-Bruxelles

La Fédération Wallonie-Buxelles a pris la décision de faire basculer l’enseignement secondaire dans un mode « distanciel » à partir de ce mercredi 28 octobre. « Dans le contexte sanitaire extrêmement alarmant que connaît notre pays, les experts mandatés par les autorités fédérales (CELEVAL) nous ont communiqué ce dimanche une note contenant des recommandations aux trois Communautés concernant les mesures à prendre pour l’enseignement obligatoire à court terme. Si le maintien de l’école en présentiel doit rester une priorité pour notre pays, les experts sanitaires s’inquiètent des très mauvais chiffres de contamination dans la société, et par conséquent des cas constatés dans diverses écoles » dit le ministre-président Jeholet.

« Parmi ces scénarios, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a opté pour l’arrêt temporaire des cours en présentiel pour les élèves du secondaire dès ce mercredi 28 octobre. Il s’agit bien d’une suspension de la présence physique à l’école pour les élèves du secondaire durant ces 3 jours et non d’un congé supplémentaire. Il sera demandé aux équipes éducatives de proposer des travaux et un enseignement à distance pour les élèves pendant cette période ».