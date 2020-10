10e but de Lewandowski, 13 buts de l’Ajax, les «83 millions bien dépensés» de Lukaku…: les chiffres fous du week-end

1 Lewandowski à 10 buts en 5 matches : inédit en 57 ans de Bundesliga

Elu meilleur joueur de la défunte Ligue des champions, l’attaquant polonais du Bayern mérite plus que jamais son surnom de « Lewangoalski ». Après 5 matches de championnat, il compte déjà 10 buts après son triplé samedi contre Francfort. Depuis 1963, année de la création de la Bundesliga, jamais un joueur n’était parvenu à réaliser pareille performance. Et s’il parvient à maintenir ce rythme fou, le grand Robert pourrait marcher sur les traces du record du légendaire Gerd Müller. Auteur de quarante buts en 1971-1972. Petit indice : « der Bomber » n’avait mis… qu’un but à ce moment de la saison 49 ans plus tôt !

2 Buteur à 17 ans et 358 jours : Fati efface le Madrilène Raul des tablettes

Au moment où l’étoile de Lionel Messi pâlit, Barcelone mise beaucoup sur sa jeune pépite Ansu Fati. En égalisant samedi après le but rapide de Valverde, le jeune international espagnol s’est offert un autre record de précocité : avec 17 ans et 358 jours, il a détrôné le Madrilène Raul, buteur 25 ans plus tôt à l’âge de 18 ans et 95 jours. Au passage, 11 buts en Liga avant ses 18 ans, c’est aussi une première…