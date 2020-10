Selim Amallah après la défaite du Standard à Saint-Trond (2-0): «On était totalement absent»

Après une défaite en Europa League 0-2 face aux Rangers, le Standard a enchaîné un second résultat négatif sur le même score, mais cette fois en championnat à Saint-Trond. Un revers d’autant plus douloureux que les Liégeois reconnaissent ne pas avoir été au niveau ce dimanche.

« C’était insuffisant, c’est clair et net », a réagi Laurent Jans au micro d’Eleven après la rencontre. « On n’a pas montré ce qu’il fallait, on n’était pas présent dans les duels ni sur les deuxièmes ballons en première mi-temps notamment. Il faut absolument améliorer ça. Saint-Trond a mis ses deux occasions au fond et courir derrière le score c’est toujours compliqué. Maintenant, il faut analyser nos erreurs et regarder vers l’avant pour se préparer pour jeudi (à Benfica en Europa League, NDLR). »

Un avis partagé par son coéquipier Selim Amallah, auteur des deux plus nettes occasions liégeoises. « On était totalement absent, on n’était tout simplement pas là. On avait l’occasion de prendre la première place, mais on n’a pas été bon. Ce n’est pas une question de pression, mais il y aura des choses à se dire entre joueurs. La défaite face aux Rangers nous a fait mal. On aurait dû se relever ici pour se remettre dedans avant jeudi à Benfica, mais on ne l’a pas fait. »