Philippe Montanier après la défaite du Standard à Saint-Trond: «Si les joueurs ne jouent pas à leur niveau, on est une équipe quelconque»

Le Standard s’est incliné 2-0 dimanche face à Saint-Trond à l’occasion de la 10e journée de championnat. Un résultat qui laisse les Rouches à la 5e place du classement général alors qu’ils avaient l’opportunité de prendre le trône de leader.

« C’est une grosse déception, car on a à coeur de rester dans le haut du classement », a déclaré Philippe Montanier au micro d’Eleven à l’issue de la rencontre. « C’était une prestation très moyenne à tous les niveaux. Les joueurs ont eu une bonne réaction en 2e période, on aurait pu ramener le nul, mais on prend deux buts sur les deux tirs cadrés adverses. »

Le coach du Standard s’est montré très lucide sur la performance de ses joueurs. « J’attendais une réaction, et je ne l’ai pas eue. Le niveau technique a été très en dessous, et la détermination aussi. Si les joueurs ne jouent pas à leur niveau, on est une équipe quelconque. Au niveau du collectif, notre cohésion, qui est l’une de nos forces depuis le début, s’effrite sur les deux derniers matches. Il ne faut pas qu’on perde ça. J’ai évidemment des choses à dire à mes joueurs, mais il va surtout falloir le montrer. Les paroles c’est bien, mais ce sont les actes sur le terrain qui comptent. Si les onze joueurs jouent à 60 %, le rendement est moindre. Oui il y avait des absences, mais à chaque fois que des joueurs manquaient on parvenait à répondre en groupe. Ça n’a pas été le cas aujourd’hui. »