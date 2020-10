Les maisons de repos face au coronavirus, l’abandon: une enquête du «Soir» (vidéo)

Qu’est-ce qui a rendu possible le scénario catastrophe que la Belgique a connu au cours de la première vague de la pandémie de covid, où plus de 6.000 résidents de maisons de repos sont décédés, parfois à l’hôpital, souvent dans leur lieu de vie ? Pendant plusieurs semaines, quatre journalistes du Soir ont tenté de comprendre comment la situation a pu devenir aussi rapidement hors de contrôle dans ces établissements. Se fondant sur les comptes rendus de réunions, les rapports d’experts et les témoignages de dizaines d’acteurs de terrain et de responsables politiques, Le Soir remonte le fil des responsabilités et la mécanique de la catastrophe.

L'improvisation, la surmortalité objectivée, les différences entres les hôpitaux et les maisons de repos et les leçons de la crise: retrouvez notre grand format sur les fautes de la Belgique, qui a abandonné ses maisons de repos