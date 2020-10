Billie Eilish appelle les électeurs à «dégager le monsieur orange» de la Maison-Blanche

La chanteuse américaine Billie Eilish a lancé un appel aux plus jeunes à se rendre aux urnes lors de son concert virtuel diffusé en ligne ce samedi soir, depuis Los Angeles. « S’il vous plaît, votez. Nous avons 10 jours jusqu'à cette élection. C'est tellement important que vous votiez, surtout si vous êtes jeunes, parce que le futur nous concerne - sauf si vous ne votez pas et que nous mourons tous », a-t-elle lancé en plein concert.

Elle a elle-même confirmé avoir voté, laissant peu de doutes quant à son choix : « Nous devons faire quelque chose, parce que le monde est en train de mourir, et que les gens sont en train de mourir, et que Trump est le pire », avant d’ajouter :. « Si on vote pour dégager le monsieur orange, peut-être aurons-nous une chance de nous revoir ». La jeune femme a été contrainte d’annuler sa tournée face à l’épidémie.