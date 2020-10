Ligue 1: Lyon humilie Monaco 4-1 et poursuit sa remontée

Lyon, sans Jason Denayer blessé à la cuisse, a battu l’AS Monaco. Les Gones ont dominé d’emblée le duel et se sont forgé plusieurs possibilités avant d’ouvrir la marque. Sur un contre, Memphis Depay a été servi dans une position idéale dans l’axe par Houssem Aouar, qui a profité du repli défensif laxiste assémiste (12e, 1-0). Lyon a alors misé sur le contre et sur un long centre de Tino Kadewere à ras de terre, Karl Toko Ekambi a réussi le break (34e, 2-0). L’addition n’était pas encore assez salée puisque Aouar a transformé un penalty accordé pour une faute de Djibril Sidibé sur Toko Ekambi (41, 3-0). Ce même Toko Ekambi a profité d’une mésentente entre Benoît Badiashile et Florentino Luis erreur de pour réaliser le bis (44e, 4-0).

En seconde période, le rythme est quelque peu retombé et Monaco a réduit l’écart par Wissam Ben Yedder sur un penalty (47e, 4-1). Les Assémistes ont marqué assez tôt pour espérer combler leur retard mais s’ils étaient très entreprenants, ils n’ont pas inquiété Anthony Lopes. La fin de match a été animée par le défenseur lyonnais Melvin Bard, qui a été exclu (89e) huit minutes après sa montée au jeu, pour s’être essuyé les crampons sur la cuisse Ruben d’Aguilar.

Au classement, Lyon (6e, 13 points) revient à un point de la zone Europe (Nice 5e) et Monaco (11 points) est 12e.