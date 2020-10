Liga: la Real Sociedad conserve sa première place en battant Huesca (4-2, vidéos)

Bien que privé d’Adnan Januzaj victime d’une lésion musculaire, la Real Sociedad a battu Huesca 4-2 dimanche dans un match comptant pour la 7e journée du championnat d’Espagne de football. Mikel Oyarzabal (35e, 54e), Portu (69e) et Alexander Isak (75e) ont permis à la formation basque de conserver la première place du classement avec 14 points, un de plus que le Real Madrid et Getafe, qui ont disputé un match de moins. Malgré le but de Vicente Mir (46e), Huesca (5 points) reste 17e.