Chimie/pharma/biotech: plus de 2.000 postes ouverts en Wallonie en 2020

Malgré la crise du coronavirus, le secteur wallon de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie a ouvert 2.150 postes en 2020, soit 700 de plus qu'en 2019, indique lundi la fédération régionale de la chimie et des sciences de la vie essenscia Wallonie-Bruxelles.

Par Belga