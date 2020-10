Coronavirus: les hôpitaux pourraient être saturés dans 15 jours

« C’est le moment ou jamais de découvrir le bouton ‘pause’ de notre tableau de bord personnel. On ne le dira jamais assez : ce que nous faisons maintenant va être décisif pour le système hospitalier. »

Au sujet des chiffres, Yves Van Laethem rappelle que les hospitalisations et décès continuent à augmenter. « Les chiffres de contaminations risquent de diminuer artificiellement puisque nous ne testons plus les personnes asymptomatiques. »

Le nombre de tests ne diminue pas, « on a encore atteint des pics de 80.000 tests par jour. Un test sur 5 est positif, un sur trois dans la province de Liège. Le taux d’infection le plus élevé est chez les plus de 90 ans, ce qui implique que nous risquons de connaître des hospitalisations dans les jours qui viennent. »