Ligue des Champions: l’Anglais Anthony Taylor au sifflet pour FC Bruges – Lazio

L’Anglais Anthony Taylor a été désigné lundi par l’UEFA pour arbitrer Club Bruges/Lazio, mercredi, pour la deuxième journée du groupe F de la Ligue des Champions.

Taylor, 42 ans, avait dirigé Anderlecht/Bayern Munich (1-2) en phase de groupes de la Ligue des Champions 2017/2018, en novembre 2017. Un an plus tôt, en août 2016, il avait déjà sifflé un match des Bruxellois, en barrages pour l’Europa League, contre le Slavia Prague (victoire 3-0). Quelques semaines plus tard, il était au sifflet lors de la lourde défaite 5-0 subie par La Gantoise sur la pelouse du Shakhtar en phase de groupes de l’Europa League.