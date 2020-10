Ligue des champions: les cinq matches de la deuxième journée à ne pas louper

Juventus – Barcelone (mercredi, 21h00)

Juventus – Barça, ou les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Enfin, si le nouveau test du Portugais s’avère négatif. Les deux joueurs ont marqué l’histoire du football et sont encore au cœur d’une véritable rivalité sportive, tant ils ont enquillé les buts et les trophées avec le Real Madrid et le Barça. Depuis le transfert de CR7 pour l’Italie en 2018, c’est la première fois que les deux hommes se retrouvent sur le terrain. C’est du moins ce que tous les observateurs espèrent, car la présence du joueur demeure encore incertaine, lui qui a été testé positif au Covid-19 la semaine dernière. Si, malheureusement, le Portugais ne peut pas défendre ses chances, ce « choc des titans » devrait alors être reporté au 8 décembre prochain lors de l’ultime journée de la phase de groupes.

FC Bruges – Lazio (mercredi, 21h00)

Une semaine après la superbe victoire décrochée dans les arrêts de jeu sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg (1-2), le Club de Bruges reçoit la Lazio afin de tenter de s’offrir un nouveau scalp. C’est fois, les Brugeois devront faire face à un adversaire encore plus coriace puisque les Romains ont pris la mesure de Dortmund lors de la première journée (3-1). Comme lors du match inaugural, les Blauw en Zwart ne partiront pas favoris mais ils pourront compter sur un esprit d’équipe remarquable. En cas de nouvel exploit, les hommes de Philippe Clement pourront sans doute se mettre à rêver de passer l’hiver européen au chaud…

Manchester United – Leipzig (mercredi, 21h00)

Dans la poule H, très relevée avec le PSG, Manchester United et Leipzig s’affrontent afin de confirmer leur succès inaugural. Victorieux des finalistes de la dernière édition, les Red Devils peuvent déjà faire un pas important vers la qualification, eux qui sont encore à la peine en Premier League. Tout comme les Allemands, qui avaient atteint le dernier carré de la C1 au mois d’août. Si le PSG doit assurer l’essentiel ce mercredi à Istanbul, nul doute que le club francilien aura un œil attentif vers Old Trafford, où un partage pourrait finalement faire l’affaire de tout le monde…