Alexander De Croo: «Nous ne pouvons pas laisser notre pays se diviser sur la lutte contre le virus»

La semaine dernière, tant la Wallonie que Bruxelles ont pris des mesures supplémentaires à celles prises au sein du Comité de concertation. Pour l’instant, la Flandre a refusé de prendre des mesures plus strictes, mais elle a décidé de discuter d’« éventuelles mesures supplémentaires ».

« Le virus en Wallonie n’est pas différent de celui de la Flandre. Il touche l’ensemble de notre pays. En Flandre aussi, les médecins généralistes et les hôpitaux sont soumis à une forte pression », a déclaré le Premier ministre De Croo.

Selon le Premier ministre, en plus des mesures fédérales (le couvre-feu, la stricte limitation du nombre de contacts et le travail à domicile), les régions doivent chacune « prendre des mesures adéquates dans leurs domaines de compétence ». « C’est la seule façon de contenir autant que possible la propagation du virus », explique-t-il.