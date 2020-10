Coronavirus: l’Europe face à la deuxième vague donne un tour de vis pour «sauver Noël»

La colère montait lundi en Italie en raison des nouvelles mesures introduites face à la progression de l’épidémie de Covid-19 pour « sauver Noël », tandis que plusieurs pays durement touchés ont imposé des couvre-feux afin d’éviter de nouveaux confinements généralisés de la population.

La décision du Premier ministre italien Giuseppe Conte de fermer les restaurants et les bars à partir de 18 heures (17H00 GMT) et tous les théâtres, cinémas et salles de sport pendant un mois a été qualifiée de « déclaration d’échec » par ses détracteurs et a poussé les scientifiques à se demander si cela suffirait à endiguer la propagation du virus.