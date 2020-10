Coronavirus: le CHU Verviers construit une nouvelle unité en 6 jours

« Parce qu’on ne pouvait plus attendre. Parce qu’il faut reprendre le contrôle. Parce que nous avons 119 patients COVID. Le CHR Verviers a construit en 6 jours une unité d’hospitalisation auxiliaire pouvant accueillir 34 patients de manière optimale a tweeté ce lundi le directeur général du centre hospitalier Stéphane Lefèbre.

« On a une saturation complète pour le moment de nos hôpitaux. On a eu plus de 50 patients ici sur les derniers jours. Donc on doit absolument reprendre un coup d’avance. Il faut qu’on anticipe au maximum la suite » a-t-il expliqué à nos confrères de la RTBF.