Manchester City: Sergio Agüero à nouveau blessé

Mauvaise nouvelle pour Sergio Agüero et Manchester City. Fraîchement revenu d’une blessure au genou, l’attaquant argentin s’est blessé à la cuisse ce samedi, lors du match nul de Manchester City à West Ham. « C’est une blessure musculaire, probablement les ischio-jambiers » ; avait indiqué son entraîneur Pep Guardiola à la fin de la rencontre, alors qu’Agüero avait dû quitter ses partenaires à la mi-temps.

Et selon le quotidien espagnol AS, les examens passés par l’Argentin ne présageraient rien de bon. Il ne devrait pas revenir avant la mi-novembre, et devrait même manquer le rassemblent en sélection nationale pour les matches de l’Argentine face au Paraguay (12 novembre) et au Pérou (18 novembre).