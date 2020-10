Coronavirus: la fédération flamande prendra mercredi une décision sur le football chez les jeunes

La semaine dernière, le Comité de concertation a renforcé les mesures pour le sport, mais les compétitions de jeunes pouvaient se poursuivre. Voetbal Vlaanderen a laissé les clubs libres de jouer ou non. La situation allait être évaluée après le week-end. « Cette analyse est en cours », a indiqué Voetbal Vlaanderen. « Mercredi, nous présenterons nos conclusions au conseil d’administration. Il ne s’agit pas seulement du football des jeunes, nous voulons voir aussi ce qu’il est éventuellement possible avec les seniors dans les prochaines semaines. La santé est la priorité, mais il y a aussi une approche sociale et économique. Il s’agit d’une analyse totale de la problématique. »

Selon les médias flamands, près de la moitié des matches de jeunes ont été reportés durant le week-end. Voetbal Vlaanderen ne veut pas encore donner de chiffres, « mais il y a bien eu plus de reports que les précédentes semaines ». « Cependant, nous constatons qu’il y a toujours plus de matchs joués que de matchs non joués. »

Les parents ont peur de la contagion et beaucoup ont perdu le plaisir vu la fermeture des buvettes, des vestiaires et qu’un seul membre par famille peut accompagner le joueur. Certaines communes interdisent les rencontres sur leur territoire et beaucoup d’équipes n’ont pu jouer car elles comptaient un joueur contaminé dans leurs rangs. Beaucoup de clubs trouvent que la compétition n’est pas faisable dans ces conditions et demandent un report général. « Mais nous ne voulions pas nous exprimer avant que ce soit notre tour et prendre trop rapidement une mauvaise décision », a expliqué Voetbal Vlaanderen. « C’est aussi dans l’intérêt des enfants, qui veulent certainement continuer à jouer. »