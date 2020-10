Rassemblements, culture, sport: ce que dit l’arrêté bruxellois

Le port du masque n’est pas obligatoire lors de la pratique d’un sport, de l’accomplissement d’un travail physique intensif sur la voie publique et pour les personnes porteuses d’un handicap qui ne leur permet pas le port d’un masque ou d’un écran facial. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées.

Le port d’un masque couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour toute personne âgée de 13 ans et plus dans les lieux publics et dans les lieux privés accessibles au public sur l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le port du masque n’est pas non plus obligatoire pour les cyclistes et les usagers de trottinettes lorsque ceux-ci circulent sur la voie publique. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées.

Couvre-feu

Il est interdit de se trouver sur la voie publique ou dans les espaces publics entre 22h00 et 06h00 sauf pour les déplacements : motivés pour raisons médicales urgentes (en ce compris pour les urgences vétérinaires), par une situation de violences conjugales ou intrafamiliales, destinés à fournir une assistance ou des soins urgents, professionnels ou dans le cadre de stages en ce compris le trajet domicile-lieu de travail.

Les personnes se trouvant dans un cas de force majeure ne sont pas tenues par les interdictions imposées par le présent arrêté.

Commerces

Les magasins d’alimentation et tous les autres commerces ferment à 20.00 heures. L’accès aux commerces est limité à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes.

Toutefois, un adulte peut être accompagné des mineurs vivant sous le même toit ou peut accompagner une personne ayant besoin d’une assistance.

La consommation d’alcool dans l’espace public sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est interdite.

Salles de sport et infrastructures sportives

Les salles de sport et les infrastructures sportives sont fermées, sauf pour l’accueil des groupes scolaires, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l’enseignement obligatoire, pour l’accueil des stages organisés pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis, pour les entrainements sportifs organisés pour les enfants jusqu’à 12 ans accomplis, pour les entrainements des sportifs professionnels, pour les compétitions professionnelles.

Lire aussi Pourquoi les cours se feront à distance dans les écoles secondaires

Toutes les compétitions sportives amateur sont interdites. Les compétitions sportives professionnelles se déroulent à huis clos.

Les entraînements sportifs amateur en groupe sont interdits sauf pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis. Un seul accompagnant par enfant est autorisé à assister à l’entraînement.

Activités culturelles ou récréatives

Les lieux accueillant des activités à caractère privé ou public de nature culturelle, festive, folklorique ou récréative sont également fermés sauf pour l’accueil des groupes scolaires, dans le cadre des activités scolaires et extrascolaires de l’enseignement obligatoire ainsi que pour l’accueil des stages organisés pour les enfants jusqu’à l’âge de 12 ans accomplis.

Lire aussi Bruxelles: un coup de massue pour la culture

Les parcs et plaines de jeux pour les enfants de moins de 12 ans accomplis restent ouverts.

Rassemblements

Les voyages scolaires, les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse à partir de 13 ans, les activités de type « porte à porte » et de démarchage, quelle que soit leur nature, sont également interdits.

Les camps et les stages d’automne organisés pour les enfants jusqu’à 12 ans accomplis sont toutefois autorisés.

Les manifestations de maximum 100 personnes sont autorisées sur la voie publique dans le respect de plusieurs conditions : qu’elles soient statiques, que la distanciation physique soit respectée, et qu’elles aient été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes.

Offices et cérémonies

Les lieux de culte restent ouverts. Ils sont accessibles à raison d’une personne par 10 m2 et en présence de 100 personnes maximum avec le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne, pour l’exercice individuel du recueillement ou de la prière.

Les activités des offices et cérémonies religieuses sont interdites.

Une exception est prévue pour les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, et sans possibilité d’exposition du corps ; les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte ; les offices religieux enregistrés qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, avec le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte reste fermé au public pendant l’enregistrement.

Les mariages civils peuvent uniquement se tenir en présence des conjoints, de leur témoin respectif, de l’officier de l’État civil et de son personnel.

Prostitution

La prostitution de rue et dans des établissements dédiés ou non à cette activité est également interdite.