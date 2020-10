Ligue des champions: Phil Foden, le «joueur le plus talentueux» que Pep Guardiola ait jamais vu

« Je l’ai dit plusieurs fois, mais je ne lui ai pas dit en face, Phil est le joueur le plus, plus, plus talentueux que j’aie vu dans ma carrière comme joueur ou entraîneur ». Quand on a eu sous ses ordres des Lionel Messi, Xavi ou Andrés Iniesta à Barcelone, une telle phrase, lâchée par Pep Guardiola à l’été 2019, pèse lourd.

Longtemps partagé entre la volonté de le couver et celle de le voir se développer, le technicien catalan avait reconnu ce jour-là que « son seul problème, c’est que parfois son entraîneur (Guardiola lui-même, NDLR) ne le titularise pas ».