Coronavirus - La reprise économique au point mort depuis le mois d'août, avant un ralentissement (ERMG)

Cette nouvelle enquête, dont l'objectif est d'évaluer l'incidence de la crise du coronavirus sur l'activité économique et sur la santé financière des entreprises, a été réalisée la semaine dernière par plusieurs fédérations d'entreprises et d'indépendants (Beci, UCM, Unizo, UWE et Voka). Elle été réalisée juste après l'entrée en vigueur des mesures fédérales les plus récentes touchant les cafés et les restaurants et instaurant le renforcement du travail à domicile et juste avant les mesures complémentaires prises encore plus récemment relatives au secteur des loisirs et concernant la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale.

Il est donc très probable que la situation de l'économie belge y soit encore surestimée et que la situation s'aggrave au lieu de stagner, prévient l'ERMG.