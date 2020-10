Le «JT de Mr Tout-le-monde» fait grincer des dents

Au-delà des constats, ce n’est un secret pour personne que la RTBF a entamé en 2018 une réorganisation de son offre par type de publics , où elle cible désormais d’une part la nouvelle génération, de l’autre les jeunes adultes, en troisième lieu, le « nous » et enfin les « affinitaires ». L’idée étant que chaque contenu produit par la RTBF corresponde exactement aux intérêts d’un de ces quatre publics. Ainsi du « nous », censé recouvrir un public transgénérationnel, familial qui aime se rassembler devant la télévision. Une sorte de « Monsieur Tout-le-monde », auquel s’adressent en priorité la Une et Vivacité.

Ce ne sont peut-être que quelques voix, sous couvert d’anonymat, et des impressions de téléspectateurs, qui convergent vers le même constat : la frontière entre le journal télévisé de la RTBF et celui de RTL-TVI est de plus en plus ténue. Et on ne parle pas ici d’audiences, ou de parts de marché, mais du menu des deux grands-messes de l’info. « On court derrière tous les sujets les plus évidents », rapporte un journaliste ; « on a l’impression de regarder deux fois le même journal », confesse un spectateur.

Mais, pour lui, le jeu n’a rien de trouble dès lors que la Une a pour volonté de s’inscrire dans une orientation grand public. « Il est assez logique, poursuit-il, qu’on essaie de casser les codes du JT, pour aller chercher un public plus diversifié et moins estampillé “service public” ».

Et c’est peut-être là que le bât blesse, selon les échos recueillis à diverses sources : « il y a de moins en moins de place pour des sujets de fond ou de décryptage ». Le Journal télévisé focalise une bonne part des griefs. Logé sur la Une, il aurait comme public naturel le « Nous », quitte à laisser de côté les « Affinitaires » qui n’y trouveraient plus leur content. Pour Frédéric Antoine, professeur émérite de journalisme à l’UCLouvain, il n’y a pas forcément maldonne : « Ce qui me marque sur l’été, c’est que le journal de la RTBF réduit son retard en termes d’audience. Si l’écart se réduit, c’est soit parce que le contenu du journal de RTL séduit moins son public classique, soit parce que le contenu du journal de la RTBF s’en rapproche ».

Une info de qualité accessible

Ce qui pose la question qui fâche : y a-t-il encore une place pour de l’information ciblée, spécialisée et l’analyse dans le rendez-vous d’information ? Et, l’essentiel des moyens étant mis à la disposition du « nous », les affinitaires ne récoltent-ils pas que des miettes sur la chaîne qui leur est dédiée (La Trois) ?

Pour Bruno Clément, chef de la rédaction TV à la RTBF, la question ne résiste pas à l’analyse. Chiffrée d’abord : 57 % des téléspectateurs du journal télévisé sont à trouver dans la cible en question. Sur le fond ensuite : « Le principal axe est d’offrir une information de qualité au plus grand nombre, en renforçant l’accessibilité. Le devoir est de toucher tous les publics. Mais on travaille sans relâche à la différenciation avec RTL. Ce n’est pas parce qu’on œuvre à une plus grande accessibilité qu’on est sur la même ligne éditoriale ».

L’ambiguïté n’en demeure pas moins vive aux yeux d’observateurs extérieurs, qui relèvent un fossé grandissant entre ce que le journal prétend être et ce qu’il propose. « Cinq minutes sur les élections américaines, c’est de la cosmétique : du “nous” maquillée en “affinitaire” », ironise-t-on. Et de faire remarquer que si la Une s’inscrit dans le prolongement de Vivacité, le journal n’en reste pas moins une vitrine pour l’ensemble de la RTBF. « Et là on voit bien que le centre de gravité est en train de se déplacer », glisse une source ertébéenne.

Au boulevard Reyers, on invite surtout à relativiser l’organisation par publics. On n’en est pas à imaginer un « autre » journal télévisé, sur la Trois. Des rendez-vous comme CQFD remplissent la mission, à leur manière, en complément du journal, nous glisse-t-on. « Il n’y a pas de frontière étanche entre les nous et les affinitaires ; une même personne peut apprécier autant The Love Experiment qu’un documentaire sur la Trois ».

Bruno Clément, encore, recadre : « Il y a trois axes autour desquels s’articule notre travail : on cherche à améliorer la qualité du journal télévisé en termes de réactivité, de contenu et d’accessibilité ». Avec en vue la hausse de la consommation de la télévision en ligne (sur le web) plutôt qu’en linéaire. A traduire en anglais par « Content first » (contenu d’abord), et en latin par « Ite missa est ».