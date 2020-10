Coronavirus: pénurie de main-d’œuvre dans l’accueil de la petite enfance

L’accueil de la petite enfance se voit confronté aux mêmes problèmes que lors de la première vague de l’épidémie : pénurie de main-d’œuvre et manque à gagner lié à l’absence d’enfants. Alors qu’il avait fini par « voir des mesures (lui) venir très partiellement en aide » au printemps, le secteur dit aujourd’hui que ses demandes de rendez-vous et courriers à la ministre de tutelle Bénédicte Linard restent lettre morte, indique lundi la fédération Unessa.

« Les premières crèches ont déjà dû fermer leurs portes, faute de personnel ou pour cause de contamination Covid. Dans certaines équipes, on frôle les 30 % d’absentéisme du personnel ! Et pas de solution à l’horizon », déplore l’Unessa.