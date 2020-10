Pieter Tsjoen au départ du rallye de Belgique

On le sait : si la crise du coronavirus le permet, la Belgique accueillera pour la première fois de son histoire une manche du championnat du monde des rallyes. Celle-ci est prévue entre Ypres et Francorchamps, du 19 au 22 novembre prochains.

Une première qui attise bien des appétits. François Duval ou Patrick Snijers, par exemple, nourrissent l’espoir d’être au départ de ce rallye, pour autant qu’il ait lieu. Pieter Tsjoen a franchi le pas : à 46 ans, l’homme d’affaires courtraisien, qui compte huit titres de champion de Belgique à son palmarès, a annoncé qu’il prendrait part à l’épreuve au volant d’une Hyundai i20 WRC, un modèle comparable à celui piloté par Thierry Neuville en Mondial. Celui-ci sera préparé en France par l’équipe 2C.

« Parmi les grands de notre sport »

« Si vous m’aviez dit l’an dernier que je serais à Ypres au volant d’une WRC, je vous aurais ri au nez », s’exclame Pieter Tsjoen, qui sera secondé par l’expérimenté Eddy Chevaillier pour l’occasion. « Dison que ce qui se passe actuellement dans le monde crée des opportunités incroyables. J’en serai le bénéficiaire, dans un mois. Et je compte bien profiter de cette occasion qui me sera offerte de me mêler aux plus grands talents de notre sport. »