Benoît Thans: «Manchester City devrait apprendre que l’argent ne fait pas une bonne défense»

Après avoir manqué deux matches (Arsenal puis Porto), Kevin De Bruyne est revenu de blessure samedi (22 minutes lors du 1-1 à West Ham)…

Une excellente nouvelle pour Manchester City qui souffre d’une « De Bruyne dépendance » ! C’est lui qui détient les clés du jeu mancunien. En plus, il bonifie et rassure ses coéquipiers. Il a un quart de seconde d’avance sur tout le monde et ça fait toute la différence. Quand il est bon, il est inarrêtable. Quand il est moyen, il parvient quand même à être décisif.

Reste que le talon d’Achille des Cityzens se situe plutôt derrière…

C’est clairement là, en effet, que le bât blesse. L’argent ne fait pas une bonne défense ! Avoir l’arrière-garde la plus chère n’apporte aucune garantie sur le terrain. Dias, Mendy, Walker, Laporte, Cancelo : ils ont tous coûté au moins 50 millions d’euros. Pas de chance pour eux, leur plus grand espoir en défense, Eric Garcia, est dans sa dernière année de contrat et le Barça tente -à raison- de le rapatrier en Espagne. Le mauvais départ en Premier League (NDLR : 8 points en 5 matches) s’explique en grande partie par les problèmes défensifs. 8 buts concédés après 5 journées, dont 5 chez eux contre Leicester, c’est beaucoup trop !

Marseille, qui ne va pas mieux, est-il l’adversaire idéal pour engranger des points et de la confiance ?

Selon moi, l’addition de talents va permettre à City d’émerger. Porto a fait un super match la semaine passée mais Manchester s’est quand même imposé (3-1). Mais c’est sûr que l’OM est 4e de Ligue 1 sans briller. Offensivement, c’est très poussif. L’entrejeu doit encore trouver son équilibre. Payet se cherche un peu. Thauvin surnage et va tenter de se mettre en valeur en Europe. En tout cas, les Marseillais ne doivent pas miser tout sur la défense, sinon ils s’exposent à une correction.