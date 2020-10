Hockey Pro League: les sélections des Red Lions et Panthers pour la Grande-Bretagne et les Pays-Bas

Les entraîneurs fédéraux Shane McLeod et Niels Thijssen ont annoncé lundi les sélections des Red Lions et Panthers appelés à disputer ces prochains jours leurs derniers matchs officiels de l’année dans le cadre de la Hockey Pro League. Les deux équipes nationales accueilleront la Grande-Bretagne samedi et dimanche, avant de clôturer leur saison internationale le mercredi 4 novembre face aux Pays-Bas, les 6 rencontres se déroulant toutes dans les installations d’Uccle Sport, à huis clos.

Du côté des messieurs, champions du monde et d’Europe, le coach de l’année n’a dévoilé les noms de ses joueurs que pour les deux premiers duels contre les Britanniques. Un noyau fixe de 14 Lions, sans Nicolas De Kerpel, Cédric Charlier et Arthur De Sloover, joueront les deux rencontres. Ils seront épaulés samedi par Sébastien Dockier, Augustin Meurmans, Nicolas Poncelet et Thibeau Stockbroekx, alors que Thomas Briels, William Guislain, Simon Gougnard et Maxime Plennevaux viendront les compléter dimanche.