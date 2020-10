Coronavirus - Syndicats et Comeos se reverront mercredi sur les recommandations sanitaires (CNE)

Mais les syndicats souhaitent aussi que des conventions collectives négociées en mars et en avril (par enseigne et non pour l'ensemble du secteur, faute d'accord sectoriel à l'époque) sur des mesures liées au bien-être et en matière de pouvoir d'achat soient prolongées dans le temps.

En outre, "dans le secteur non-alimentaire plus particulièrement, il y a aussi la question des périodes de chômage Corona qui ne sont pas prises en compte (assimilées) pour le calcul des primes de fin d'année", souligne Delphine Latawiec, secrétaire nationale à la CNE Commerce.