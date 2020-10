Sergio Agüero, attaquant de Manchester City, absent «10-15 jours minimum», selon Guardiola

Touché samedi contre West Ham (1-1), « Kun » Agüero a subi une nouvelle blessure musculaire. « C’est 10-15 jours minimum, sinon trois semaines ou un mois s’il faut plus de temps », a dit Pep Guardiola lors de la conférence de presse en distanciel.

Le Brésilien Gabriel Jesus aussi est forfait, mais cela ne donne pas de regrets pour autant à Guardiola de ne pas avoir recruté d’attaquant au mercato.

« Nous ne pouvions pas, le club fait ce qu’il peut, mais nous avons manqué de revenus à la fin de la saison. Et puis il nous faudrait un attaquant du niveau de Gabriel (Jesus) et de Sergio, et nous n’en avons pas les moyens. »