Ecoles: la Communauté germanophone prolonge également les vacances de Toussaint

Le gouvernement germanophone a également décidé que dès ce jeudi 29 octobre, les cours se donneront à distance pour les élèves des 2 et 3e degrés de l’enseignement secondaire. Les classes du 1er degré suivront, à partir du 12 novembre, indique le cabinet de la ministre.

Eviter la fermeture des écoles de longue durée

L’objectif de cet allongement des vacances scolaires est de réduire autant que possible les contacts pour une durée de 15 jours et ainsi casser les chaînes de transmission de virus afin d’éviter un lockdown complet. « Un nouveau confinement entraînerait la fermeture de toutes les écoles pour une plus longue durée, ce que nous souhaitons à tout prix éviter », fait savoir le cabinet de Lydia Klinkenberg.

Bien que le système éducatif ne soit pas le moteur des transmissions mais plutôt la victime de l’infection au sein de la société, les experts sont d’avis qu’une temporisation de 12 à 15 jours est nécessaire de toute urgence pour atténuer le pic de la deuxième vague et ainsi maîtriser la situation épidémiologique.