En Californie, de violents incendies poussent 60.000 personnes à évacuer (photos)

Le feu, baptisé « Silverado Fire », s’est déclenché à 6H47 heure locale dans les collines d’Irvine (environ 60 km au sud-est de Los Angeles) et avait déjà parcouru près de 3.000 hectares en fin d’après-midi, une surface qui a presque quadruplé en l’espace de quelques heures, ont indiqué les pompiers.

Deux soldats du feu ont été blessés par les flammes et hospitalisés dans un état grave, avec des brûlures sur la moitié du corps, selon des médias locaux.

Le vent violent qui souffle sur la zone, avec des pointes à plus de 100 km/h, attise non seulement les flammes, mais empêche aussi l’intervention des moyens aériens de lutte contre les incendies.

EPA

Par précaution, les autorités d’Irvine ont ordonné l’évacuation d’environ 60.000 habitants résidant dans des quartiers potentiellement menacés par les flammes. Toutes les écoles du district d’Irvine, où le ciel était obscurci par d’épais nuages de fumée selon les témoins, ont également été évacuées et resteront fermées mardi.

Photo News

« C’était dingue. Même dans la voiture, les yeux, le nez et la gorge piquaient. On aurait dit que la nuit était tombée », a déclaré à l’AFP Frédéric Tournadre, expatrié français dont l’entreprise est située à Irvine.

Les locaux sont situés hors du périmètre d’évacuation mais la direction a préféré demander à son personnel de quitter les lieux pour la journée. « Même dans les bureaux, on commençait à sentir une odeur » de fumée, a souligné M. Tournadre.

Reuters

Plusieurs autoroutes ont dû être coupées en raison de la progression rapide des flammes, sans pour autant gêner les évacuations. « C’est mauvais. Le feu se déplace plutôt rapidement et donc les fermetures aussi, tandis qu’il passe (les routes) », a expliqué Florentino Olivera, de la police routière de Californie.

Un second sinistre s’est déclaré non loin de là, à Yorba Linda, provoquant là encore des évacuations et des fermetures de routes. Le Blue Ridge Fire avait parcouru près de 500 hectares en quelques heures.

Les services météorologiques ont placé une vaste région autour de Los Angeles en alerte rouge aux incendies jusqu’à mardi après-midi en raison des vents forts et très secs qui se sont mis à souffler.

Des alertes similaires sont en vigueur dans la majeure partie de la Californie, notamment dans le nord de l’Etat.

Le phénomène est typique pour cette période de l’année mais cet épisode est particulièrement fort et réunit « les conditions les plus dangereuses pour les incendies que nous ayons vues depuis octobre 2019 », lorsque les flammes avaient provoqué des évacuations aux portes de Los Angeles, menaçant notamment le célèbre musée Getty.