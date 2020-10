15 sur 15 en championnat pour Benfica qui pourra compter sur 4.875 supporters face au Standard

C’est à 20 heures que les joueurs du Standard fouleront, mercredi, la pelouse de l’Estadio da Luz, l’antre de Benfica et la plus grande enceinte de football du Portugal. Le lendemain, ce sont 4.875 fans des Aguias (Aigles) qui pourront assister à la rencontre d’Europa League, conformément à l’autorisation donnée le 17 octobre par le Ministère de la santé du Portugal d’accepter pour ce rendez-vous une assistance maximale de 7,5 % de la capacité totale du stade (65.000 places). La vente uniquement en ligne a démarré lundi matin à destination des abonnés de la saison 2019-2020 du grand club lisboète, avec comme premier critère l’ancienneté. C’est la première fois depuis le mois de mars que Benfica évoluera donc devant une (toute) petite partie de ses supporters.

En championnat, tout continue à sourire aux troupes de Jorge Jesus qui ont enchaîné ce lundi avec une 5e victoire en 5 journées. Benfica a remporté le derby face à Belenenses sur le score de 2-0 (but de Seferovic à la 6e et de Nunez à un quart d’heure du terme) et reste leader avec 5 points d’avance sur Porto.